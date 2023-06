Possibile rave party nel Modenese, prese misure di prevenzione

(ANSA) - BOLOGNA, 22 GIU - In vista di un possibile 'rave party' a Soliera, nel Modenese, sono state adottate dalle forze dell'ordine misure di prevenzione. In particolare, "da parte di Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, sono stati disposti servizi di controllo del territorio nella zona interessata e nei principali snodi stradali e ferroviari e anche la Polizia locale effettuerà le verifiche per prevenire l'eventuale utilizzo di capannoni abbandonati presenti nella zona". E' quanto comunica la Prefettura di Modena.

"Dopo l'attivazione, nel corso delle ultime festività pasquali, circa la possibile organizzazione di un rave party in territorio modenese - viene spiegato - l'ipotesi di un nuovo raduno abusivo, denominato "The groovy party", è stata rilevata ancora una volta dalle forze dell'ordine, che hanno concentrato l'attenzione su uno stabile a Soliera".

Quindi, viene sottolineato, alla riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia, ala luce del fatto che "alla possibile festa non autorizzata potrebbero partecipare centinaia di ragazzi, sono state concordate alcune misure atte a prevenire lo svolgimento dell'evento che presenterebbe profili di rischio per l'incolumità delle persone". (ANSA).