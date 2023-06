Hannappel (P.Morris), polo Crespellano capofila mondiale

(ANSA) - BOLOGNA, 22 GIU - "Confermiamo assolutamente" le centinaia di milioni di investimento annunciate per la sede di Philip Morris di Crespellano, alle porte di Bologna "già quest'anno e per l'anno successivo. Abbiamo un piano ben definito e condiviso su una costanza di investimento in ambito industriale e anche agricolo. Stiamo proseguendo con il piano".

Lo ha detto Marco Hannappel, presidente e ad di Philip Morris Italia e presidente Europa Sud-Occidentale Philip Morris International, a margine dell'incontro 'Innovation Days - Fare rete per essere competitivi' in corso alla Fondazione Golinelli.

"Andiamo verso un'evoluzione costante di prodotto nel nostro insediamento di Bologna, che in questi anni ha beneficiato di tanti investimenti da parte nostra - ha aggiunto - Altri ne arriveranno". Riserbo al momento "su quello che andremo a fare", ma "sicuramente" il centro Philip Morris alle porte del capoluogo emiliano "in futuro crescerà ancora", anche perché è "capofila mondiale" e "impianto pilota per Philip Morris. Tutte le nuove tecnologie dei prodotti di nuova generazione vengono sviluppate in Italia, in gran parte anche con macchinari italiani. Crespellano è capofila come impianto ma anche per i suoi contenuti".

Philip Morris, inoltre, non ha mai "interrotto il piano di assunzioni - dice Hannappel - non procediamo a ondate. Il nostro processo è costante e le assunzioni a Crespellano non si sono mai fermate, nemmeno durante il Covid. Nel 2020 abbiamo assunto a tempo indeterminato più di 150 persone. Si prosegue, quindi.

Vogliamo uno sviluppo industriale ma anche di ricerca e sviluppo" proprio alle porte di Bologna. (ANSA).