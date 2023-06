Fallimento dell'Osteria dei Poeti, quattro condanne a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 22 GIU - Si è concluso con quattro condanne, la più alta a tre anni e quattro mesi, il processo in abbreviato sul fallimento della storica 'Osteria dei poeti' di Bologna, cantata anche da Francesco Guccini e che ha ospitato in passato vip come Brad Pitt e Angelina Jolie. Il locale, nell'omonima via del centro storico, venne sequestrato dalla Guardia di Finanza nel luglio del 2019.

Il gup Claudio Paris ha condannato gli amministratori, a vario titolo, del ristorante: tre anni e quattro mesi per Maria Luisa Brunelli, due anni ai figli Paola e Franco Mazzoni e al commercialista Pierluigi Orsi. L'inchiesta e l'accusa nel processo sono state coordinate dal procuratore aggiunto Francesco Caleca. Le fiamme gialle sequestrarono quote societarie e beni aziendali del valore complessivo di circa un milione di euro nei confronti dei soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione della società, fallita a febbraio 2018 e accusati di bancarotta fraudolenta. Nelle more dell'inchiesta è deceduto il marito di Brunelli. Il gup ha disposto anche il risarcimento in separato giudizio alla parte civile, la curatela fallimentare assistita dall'avvocato Laura Asti, con intanto una provvisionale di 50mila euro. (ANSA).