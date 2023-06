Due sculture di Ghermandi donate al Museo Morandi di Bologna

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Il Settore Musei Civici Bologna ha acquisito due sculture di Quinto Ghermandi (1916-1994) per il Museo Morandi, grazie all'atto di donazione voluto dallo storico dell'arte Eugenio Riccòmini, già docente universitario ed ex consigliere comunale, assessore e vicesindaco del Comune di Bologna.

Per consentirne la più ampia fruibilità da parte del pubblico e degli studiosi, le due opere - due ritratti caricaturali di piccole dimensioni costituiti da una Statuetta raffigurante Giorgio Morandi (1949), bronzo, 23 centimetri di altezza, e una Statuetta raffigurante Cesare Gnudi che regge un quadro di Morandi (anni 1950), terracotta policroma, 18,5 x 20,5 - andranno ad arricchire, in un rinnovato omaggio alla figura di Giorgio Morandi, il patrimonio e il percorso espositivo del museo monografico bolognese che conserva ed espone la più ampia e rilevante collezione pubblica del maestro. Quinto Ghermandi è stato un elegante e brioso scultore della seconda metà del secolo scorso e uno degli artisti bolognesi più rappresentativi del Novecento.

Gnudi, noto storico dell'arte, fu direttore della Pinacoteca Nazionale di Bologna e Sovrintendente alle Belle Arti di Bologna. "Avevo da tempo in mente di donare queste due sculture che sono in mostra sul camino di casa mia da molti anni, ma ho sempre rimandato - spiega Riccòmini - Ora ho preso la decisione.

Del resto due omaggi al maestro bolognese Giorgio Morandi non potrebbero trovare migliore collocazione che nel museo a lui dedicato". (ANSA).