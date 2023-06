Cane antidroga trova un etto e mezzo di stupefacenti a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 22 GIU - Il fiuto di Ares, uno dei cani antidroga in forza alla Polizia Locale di Bologna, è stato fondamentale per trovare e sequestrare oltre un etto e mezzo di sostanza stupefacente, nascosta da spacciatori in vari anfratti nel quartiere Navile. Gli agenti dei reparti 'sicurezza urbana', durante i controlli periodici programmati nei parchi, hanno così recuperato circa 100 grammi di hascisc e 3,5 grammi di marijuana, trovati sotto un cassonetto all'incrocio tra via Nicolò dall'Arca e via Albani. In una siepe del giardino Barbalonga, in via Parri, Ares ha invece scovato 50 grammi di cocaina. (ANSA).