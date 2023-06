Pg, 'ergastolo a Cavallini, la Strage di Bologna fu politica'

"La Procura generale chiede alla Corte che la sentenza venga riformata, riqualificando il reato da strage comune a strage politica, come auspicato anche dai pm di primo grado nell'atto d'appello, e chiede la conferma della pena inflitta in primo grado a Gilberto Cavallini, con le pene accessorie". Lo ha detto il pg di Bologna, Nicola Proto, al termine della sua requisitoria davanti alla Corte d'assise d'appello di Bologna, che sta processando l'ex Nar Gilberto Cavallini come uno dei responsabili della strage di Bologna del 2 agosto 1980. In primo grado, nel gennaio del 2020, Cavallini è stato condannato all'ergastolo, pena che il pg ha appunto chiesto di confermare.

La richiesta di riqualificare il reato in strage politica, è dovuto al fatto che la Corte d'assise in primo grado aveva condannato Cavallini per strage comune, sostenendo che nel capo di imputazione della procura ordinaria i Nar erano definiti come spontaneisti. Motivo per il quale la Corte, presieduta dal giudice Michele Leoni, aveva criticato l'operato dei pm dicendo che non era stato possibile condannare l'ex Nar per strage politica. Per il pg Proto, però, questo argomento non è giuridicamente sostenibile, in quanto "ammesso e non concesso che i Nar fossero degli spontaneisti, questo non toglie che potessero commettere una strage con finalità eversive". Da qui la condivisione del Pg Proto delle argomentazioni contenute nell'appello della procura ordinaria, anche se il pg ha ricordato che l'idea dei Nar spontaneisti è oramai superata, anche alla luce della sentenza di primo grado che ha visto condannare all'ergastolo per concorso nella strage l'ex di Avanguardia Nazionale, Paolo Bellini. (ANSA).