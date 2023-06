Indebite compensazioni fiscali per 2, 5 milioni, 4 denunciati

(ANSA) - BOLOGNA, 21 GIU - La Guardia di Finanza di Reggio Emilia ha scoperto indebite compensazioni fiscali per oltre 2,5 milioni - tra crediti di imposta e debiti tributari - messe in atto da quattro società i cui quattro legali rappresentanti sono stati denunciati. Nel dettaglio le Fiamme Gialle reggiane si si sono concentrate sul corretto utilizzo dei crediti d'imposta concessi dallo Stato a fronte dello svolgimento di attività di 'ricerca e sviluppo'.

Questi crediti vengono riconosciuti alle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo per favorire nuove conoscenze o accrescere quelle già esistenti.

Dalle indagini condotte dai finanzieri è emerso che i progetti svolti dalle società beneficiarie in alcuni casi difettavano dei requisiti di "novità, creatività, replicabilità e sistematicità" previsti dalla normativa mentre in altri casi gli stessi progetti sono risultati non essere mai stati svolti rendendo, a tutti gli effetti, 'inesistenti' i crediti utilizzati a compensazione dei debiti tributari.

Per i casi più gravi, 4 legali rappresentanti delle società ispezionate sono stati denunciati, in quanto l'indebita compensazione, superando la soglia di 50.000 euro annui, assume rilevanza penale. (ANSA).