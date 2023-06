Bonaccini, 'per il sisma del 2012 risorse in una settimana'

(ANSA) - BOLOGNA, 21 GIU - "Riteniamo occorra immediatamente individuare norme, governance e risorse che presiedono al percorso di emergenza e ripartenza. Non spetta a me dire se il Governo debba dare risposta in questo provvedimento o in un altro provvedimento di urgenza che potrà assumere. Mi corre l'obbligo di ricordare come tali risposte arrivarono con il decreto 74/2012, questa ascoltatela bene, a una settimana dai due drammatici terremoti da 12 miliardi di euro di danni. Penso che stesso dovrebbe avvenire oggi e, anzi, sarebbe già dovuto avvenire". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, in un passaggio dell'audizione in Commissione Ambiente alla Camera sul dl Alluvione. (ANSA).