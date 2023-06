Musumeci, 'usare mezzo miliardo del Pnrr per Emilia Romagna'

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Usare mezzo miliardo dei fondi del Pnrr per avviare la ricostruzione in Emilia Romagna dopo l'alluvione.

Lo prospetta il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, durante il suo intervento all'assemblea di Assarmatori ricordando però che si tratta di prime opere che devono essere realizzate nel giro di appena 3 anni.

"Qualunque iniziativa si voglia avviare bisogna che a giugno 2026 l'opera sia completata e collaudata se no non ci saranno i fondi. Con il collega Fitto ho affrontato il tema della messa in sicurezza del territorio. Purtoppo la tragedia dell'Emilia Romagna non sarà l'ultima. Ci vorranno decine di miliardi.

Possiamo immaginare che mezzo miliardo di fondi del Pnrr possa essere usato per la ricostruzione in Emilia Romagna entro giugno 2026 affinchè questa operosa regione possa avvirsi alla ripresa". (ANSA).