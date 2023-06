Maranello in festa per la vittoria della Ferrari a Le Mans

Maranello in festa per la vittoria della Ferrari alla 24 Ore di Le Mans, un successo, arrivato domenica 11 giugno, che mancava da cinquant'anni. Tifosi e turisti si sono dati appuntamento nella città del Cavallino per celebrare il trionfo della rossa, nel giorno dell'attesa sfilata dei bolidi Ferrari annunciata nei giorni scorsi proprio per sottolineare l'importanza dell'impresa.

Ad attraversare la città del Cavallino sono stati la vettura 499 numero 51 - con Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi - e i compagni della vettura numero 50 - Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen. (ANSA).