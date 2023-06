La trilogia 'La città dei miti' in scena a Bologna Estate 2023

La trilogia composta da 'Eracle l'invisibile', 'Filottete dimenticato' e 'Medea per strada' del Teatro dei Borgia sarà in scena dal 27 giugno al 2 luglio prossimi a Bologna, in più repliche quotidiane, in luoghi di senso per il progetto: la mensa della Caritas, la Casa di riposo per artisti e operatori dello spettacolo Lyda Borelli, e la Casa di comunità Porto Saragozza - Corte Roncati. La compagnia Teatro dei Borgia, invitata a Bologna da Mismaonda, svolge da sempre una costante ricerca sul campo, per permettere il legame tra il mito e la realtà della città in cui il progetto viene realizzato, con "la drammaturgia riprogrammata sul luogo e sulle persone che in quel luogo incontriamo", ha spiegato alla presentazione del progetto La città dei miti Gianpiero Alighiero Borgia, fondatore assieme a Elena Cotugno della compagnia nel 2013.

"Qui gli eroi sono figure extra-ordinarie ma, a differenza del racconto hollywoodiano o ateniese, non spiccano al di sopra dell'uomo comune. Essi vivono ai confini: nelle periferie, nei sobborghi, negli inferi della società". Eracle, interpretato da Christian di Domenico, è la "tragedia della paternità" dove si narra di un uomo come tanti, un buon padre di famiglia, la cui vita si sgretola facendolo precipitare dopo la separazione nel declino economico. Filotette, con Daniele Nuccetelli, racconta la tragedia dell'abbandono da parte della comunità prima e della famiglia poi. Il protagonista è un paziente affetto da demenza che ricorda solo le ragioni del suo rancore e del quale la famiglia si ricorda solo per ragioni utilitaristiche. Medea per strada, protagonista Elena Cotugno, racconta invece la storia comune a troppi esseri umani partiti dai loro paesi con un sogno che all'arrivo in Italia si rivela un incubo. A venire messo a fuoco è il fenomeno di quelle donne che si sono ritrovate schiave nel racket della prostituzione. Nei giorni infrasettimanali gli spettacoli andranno in scena simultaneamente alle 21. Nel weekend il pubblico potrà sciegliere di vedere la trilogia completa sotto forma di maratona, in successione a partire dalle 18, partendo dallo spettacolo su Eracle per poi proseguire con Filottete e terminare con Medea. (ANSA).