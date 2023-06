In E-R il 20% degli studenti farà solo l'orale alla maturità

Sono 35.405 gli studenti dell'Emilia-Romagna candidati all'esame di Maturità. Non tutti, però, domani affronteranno la prima prova scritta d'Italiano e nemmeno il giorno successivo quella della materia d'indirizzo.

Come previsto dall'ordinanza ministeriale n.106 dell'8 giugno 2023 gli studenti residenti negli 80 Comuni (o frazioni) colpiti dall'alluvione o frequentanti scuole negli stessi territori non dovranno sostenere gli scritti.

Si tratta di circa 7.000 ragazzi, il 20% dei maturandi totali (dati forniti dall'Ufficio scolastico regionale) che non faranno le prove scritte ma sosterranno l'esame in modalità differenziata, con un'unica prova orale. La data di inizio consigliata dagli uffici scuola è il 26 giugno, ma c'è una discrezionalità organizzativa delle commissioni che, a seconda delle esigenze dei diversi territori, possono anche anticipare.

