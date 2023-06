Gli occhiali di Sostakovic, l'antieroe di Valerio Cappelli

''Ho pensato agli occhi. Il mio primo pensiero è stato lo sguardo di Sostakovic, che sembra scivolare via e invece è impenetrabile, imperscrutabile, dietro le spesse lenti da miope. Sono gli occhiali di chi cerca di mettere a fuoco la verità occulta dal potere. E' uno sguardo sul mondo in cui viveva. Ma c'è molto altro. I suoi occhi svelano un uomo passionale, buffo, irascibile, introverso, fragile, acido, timido, riservato, tenace. Tutto, in lui, è contraddizione. La vita di Dmitrij Sostakovic è, essa stessa, un corto circuito drammaturgico''. Lo scrive Valerio Cappelli, giornalista, scrittore, autore de Gli occhiali di Sostakovic (Onori e terrori di un antieroe), che debutta al Ravenna Festival il 21 giugno, e che sarà poi il 2 luglio a Napoli per il Campania Teatro Festival; il 5 e 6 luglio a Caracalla-Opera di Roma; il 13 agosto a Torre del Lago al Festival pucciniano per poi tornare a fine settembre al Teatro Malibran Venezia per La Fenice.

''In questo spettacolo, come in un gioco di specchi, con Moni Ovadia - spiega ancora Cappelli nelle note di regia - abbiamo provato a rimontare queste note con la sua vita, attraverso le sue parole e la sua musica, ora registrata ora eseguita dal vivo, dalla polistrumentista Giovanna Famulari''. Parole e musica dunque per raccontare la vita ad alto tasso drammaturgico del compositore, con le sue musiche indimenticabili a fare da sfondo ad un'esistenza quantomeno controversa. ''Ma non è mai stato un fantoccio dell'establishment: è stato, questo sì, profondamente sovietico, e ha sempre assecondato il suo fiuto artistico in una continua sfida, senza aver paura di scrivere una musica inusuale'', scrive ancora l'autore, autorevole firma del Corriere della Sera. ''Ho scelto musiche iconiche, adatte al momento descritto nella drammaturgia'', un racconto in presa diretta dove la voce di Sostakovic si fa filtro di un'epoca tragica. E via allora, non in senso cronologico ma per flash illuminanti, alle parole di Moni Ovadia e alla musica di Sostakovic: in una scena minimal con un tavolino e una sedia, un paio di occhiali e una copia della Pravda, dove scorreranno foto di quell'epoca dai toni forti. (ANSA).