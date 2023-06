Bonaccini, Schlein poteva condividere l'idea di andare in piazza

(ANSA) - BOLOGNA, 20 GIU - "Una scelta come quella, che è impegnativa da un punto di vista politico, poteva essere condivisa ma detto questo Elly è andata per dare a Giuseppe Conte il sostegno a un'idea di tutela del lavoro precario. Ogni volta che si va in piazza a difendere coloro che non hanno alcuna tutela si troverà il Pd da quella parte". Lo ha detto, intervenendo alla trasmissione 'L'aria che tira' su La 7, il presidente dell'Emilia-Romagna e del Pd, Stefano Bonaccini, riferendosi alla recente partecipazione della segretaria del partito, Elly Schlein ad una manifestazione di piazza del Movimento 5 Stelle.

In tema di tutela del lavoro, ha proseguito, "che sia il Movimento 5 Stelle, che sia il Terzo Polo, secondo me si troverà una coincidenza. Da questo punto di vista ci sta che Elly Schlein vada anche li per dire" che su questi temi è presente anche il Pd. Quello che è stato imbarazzante sono le parole che dal palco sono risuonate - ha concluso Bonaccini - perchè chi dice che c'è equidistanza tra Russia ed Ucraina non può certamente trovarci" sullo stesso piano. (ANSA).