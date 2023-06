Bankitalia, servizi e costruzioni trainano Pil del 2022 in E-R

Nel 2022 malgrado il conflitto tra Russia e Ucraina, l'elevata inflazione generata dalla crisi energetica e la conseguente restrizione monetaria, l'economia regionale "ha mostrato una notevole capacità di resistenza, crescendo del 3,7%, in linea con la media nazionale" e con un Pil che "ha superato di 2 punti il livello antecedente la crisi da Covid19". E' quanto emerge dal consueto 'Rapporto sull'Economia dell'Emilia-Romagna stilato dalla Banca d'Italia secondo cui "l'espansione è stata sostenuta soprattutto dai consumi delle famiglie, aumentati in seguito all'uscita dalle restrizioni imposte per contrastare la pandemia e anche dagli investimenti" anche se, viene evidenziato, "l'attività economica ha perso slancio nella seconda parte dell'anno".

In base allo studio la ripresa è stata trainata, in particolare, dai settori dei servizi e dalle costruzioni. "Il contributo più rilevante all'aumento del prodotto regionale - viene evidenziato - è arrivato dal terziario" che ha registrato un +5,5% sul 2021, spinto dalle attività turistiche e ricreative e dai i trasporti. Nelle costruzioni, invece, "gli incentivi fiscali per le ristrutturazioni hanno sostenuto la crescita (+10,2%)" anche se l'incremento è stato "inferiore rispetto a quello dell'anno precedente".

Quanto al mercato del lavoro, puntualizza la Banca d'Italia, "lo scorso anno il numero di occupati è cresciuto dell'1,2%, portandosi a oltre 2 milioni" mentre "il tasso di disoccupazione è sceso di mezzo punto rispetto al 2021, attestandosi al 5%".

(ANSA).