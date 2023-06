A Bologna in servizio un pulmino per i bimbi inguaribili

Grazie al gesto solidale di due genitori che hanno perso il figlio a causa di una malattia, da qualche giorno i piccoli pazienti in cura nel Programma Bambino Cronico Complesso dell'azienda Usl di Bologna e della Terapia Intensiva neonatale possono usufruire di un nuovo servizio di accompagnamento da casa al luogo di cura e verso altre destinazioni di cui le famiglie possano aver necessità, come la scuola.

Si tratta di un servizio effettuato con un pulmino attrezzato, avviato dall'associazione per la Disabilità pediatrica DisHub, del valore di 55mila euro, acquistato grazie a un' importante donazione in memoria di Alessandro Venturi.

Ogni giorno sono 170 i bambini cronici, con gravi patologie, inguaribili, dei quali l'equipe di professionisti dell'Ausl si prende cura per garantire loro la miglior vita possibile.

"Il pulmino è un grandissimo aiuto per le famiglie, perché il nostro compito è quello di riuscire ad alleviare le loro fatiche quotidiane", spiega la responsabile del Programma Bambino Cronico, Silvia Soffritti. La donazione nasce da una storia di amicizia, tra Alessandro e una dottoressa Elisa Mazzoni: "Era un mio carissimo amico, insieme dalla materna al liceo, eravamo quasi fratelli, poi la malattia ci ha riavvicinato e quando se ne è andato i genitori hanno detto di voler fare una donazione, qualcosa di utile per il mio lavoro e abbiamo scelto il pulmino che da tanto aspettavamo". Alla guida per le strade del bolognese a disposizione dei piccoli pazienti ci saranno i volontari dell'associazione DisHub. (ANSA).