Ires, il futuro dell'Emilia-Romagna tra cambiamento e incertezza

"Ci sono due parole chiave che esprimono bene la situazione in cui ci troviamo in questi ultimi mesi: sono cambiamento e incertezza". Lo ha detto il presidente dell'Ires Emilia-Romagna, Giuliano Guietti, nel corso della presentazione del decimo rapporto Ires sull'economia e il lavoro in Emilia-Romagna. "C'è una grande incertezza sul futuro, con i dati principali dell'economia e del lavoro che ancora hanno un segno positivo, ma sempre più flebile" che riguarda "i settori portanti dell'economia regionale, penso soprattutto alle esportazioni, al turismo", spiega.

Per il presidente Guietti si evidenzia anche un "cambiamento, perché questa fase di incertezza un po' in tutti gli ambiti è segnata da profonde trasformazioni. Cambiano, per esempio, le destinazioni dei beni esportati, si accorciano le catene della produzione, ma cambiano anche settori come l'agricoltura e le costruzioni, che devono modificare in maniera forte le proprie modalità di produzione per rispondere ai cambiamenti che riguardano l'ambiente e il modello di sviluppo. Anche il turismo nel 2022 resiste e cresce, ma si deve modificare" per andare incontro alle esigenze di un turismo sempre meno stanziale e sempre più alla ricerca di natura e cultura.

"Siamo di fronte ad una fase molto complessa in cui niente è scontato - conclude Guietti - Una regione che è sempre stata forte mantiene la sua forza nei livelli nevralgici, ma ha necessità, se vuole mantenersi a questo livello, di ripensare molte cose". (ANSA).