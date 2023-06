Cesare Cremonini rende magiche le luci del portico di San Luca

Da questa sera fino al 25 giugno, uno spettacolo di luci e musica farà brillare il portico che conduce al Santuario della Madonna di San Luca di Bologna, grazie a un regalo alla sua città del cantautore Cesare Cremonini. Si tratta di un progetto ambizioso, inserito nel Bologna Portici Festival, impegnativo dal punto di vista tecnico, ideato dall'artista bolognese e da Giò Forma, con il sostegno del Gruppo Intesa Sanpaolo, in collaborazione con il Comune: saranno le luci che hanno illuminato il palco del suo ultimo tour di concerti a essere ristudiate ad hoc per uno dei monumenti simbolo del capoluogo emiliano, tra i siti del Patrimonio Unesco.

Così, oltre 2 km di fibra ottica per i 666 archi, controllati da una console all'avanguardia daranno vita al progetto illuminotecnico, in sottofondo tre clip musicali tra classico ed elettronico. Per sette giorni, dalle 22 alle 5 del mattino, ci sarà "un messaggio d'amore e di speranza in più dentro l'abitudine di attraversare la bellezza dei portici che portano a San Luca - sottolinea Cesare Cremonini - un'installazione unica perché questo portico è unico al mondo, per tutti noi bolognesi i portici sono palcoscenico della vita dove rincorriamo desideri, ritroviamo familiarità, ci rifugiamo". Il dono "è un gesto di riconoscenza e gratitudine nei confronti della mia città per la storia della mia vita", spiega. Tanti i ricordi che legano Cremonini a San Luca: "Come vuole la tradizione, sono andato su in ginocchio per l'esame di maturità e anche quando giocavo a calcio per allenarci andavamo su di corsa", ricorda. "Il pensiero che dalla periferia più lontana, ai colli, al centro, tante persone con sensibilità diverse possano vedere una stessa luce che fa sentire l'appartenenza è molto prezioso. Non sentirsi mai soli è il messaggio". Tra gli obiettivi principali, promuovere la città in Italia e nel mondo, attraverso le immagini spettacolari e i video che saranno registrati in queste serate speciali. Non resta che godere della "libertà di attraversare questa esperienza magica con naturalezza". Anche Cremonini lo farà in queste serate.