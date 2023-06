Bo-Noir, una rassegna dedicata a letteratura e cronaca nera

Nasce la prima rassegna dedicata alla letteratura e alla cronaca nera: Bo-Noir. Il salotto nero di Bologna, in programma in piazza San Francesco per quattro domeniche, dal 25 giugno al 16 luglio. Alle 21.30 scrittori, giornalisti, esperti, parenti delle vittime si incontrano su un palcoscenico per ripercorrere le tappe di alcuni casi di cronaca nera che hanno segnato l'Italia. Le parole della letteratura, le immagini del cinema e la musica dal vivo contribuiscono alla narrazione, a far rivivere i sentimenti legati a storie che non possono essere dimenticate e a raccontare un paese, il nostro, fitto di vicende e interrogativi che ancora attendono risposte.

Regista di Bo-Noir è Riccardo Marchesini (Giostra Film), moderatore il giornalista Rai e scrittore Stefano Tura, sceneggiatrice la scrittrice Grazia Verasani.

Si comincia con il caso Carretta, la famiglia di Parma scomparsa nel 1989 e uccisa - si saprà dopo nove anni - dal figlio Ferdinando, recentemente scomparso. Ne parleranno il generale Luciano Garofano, comandante del Ris di Parma dal 1995 al 2009, il giornalista Pino Rinaldi, storico inviato del programma "Chi l'ha visto?" che raccolse la confessione di Ferdinando, e il giornalista e scrittore parmigiano Valerio Varesi. Si parlerà poi di Federico Aldrovandi, morto a 18 anni il 25 settembre 2005 a Ferrara dopo un intervento della polizia (per il suo omicidio sono stati condannati quattro agenti), con il padre di Federico, Lino Aldrovandi, il legale della famiglia, Fabio Anselmo, lo scrittore ed ex poliziotto Maurizio Matrone, il regista e giornalista Rai Filippo Vendemmiati.

Il terzo appuntamento riguarderà Cogne, primo delitto mediatico, che ha visto Annamaria Franzoni condannata per l'omicidio del figlio Samuele di 3 anni: ne discuteranno Garofano, Verasani e la criminologa Roberta Bruzzone. Ultimo appuntamento con l'omicidio di Elisa Claps a Potenza: la ragazza scompare nel '93 dopo essere stata a messa e il suo cadavere viene ritrovato 17 anni dopo proprio nella chiesa della Santissima Trinità, mentre il suo assassino intanto continuava a uccidere. Con Grazia Verasani ne parleranno il fratello di Elisa, Gildo Claps, e Marco Pontecorvo, regista della serie tv Per Elisa. (ANSA).