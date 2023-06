Piano Piano di Prosatore miglior film ai Luoghi dell'anima

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - A Piano piano di Nicola Prosatore è andato il premio al miglior lungometraggio, a Barbara Ronchi per Settembre di Giulia Louise Steigerwalt il premio migliore interprete e a Margini di Niccolò Falsetti quello per la migliore sceneggiatura a chiusura della quarta edizione di luoghi dell'anima - Italian Film Fest. "Eravamo a sole poche settimane dall'alluvione e il festival ha convissuto con questo stato d'animo. Ciò se possibile ha rafforzato e forse consolidata per il futuro 'idea di festival diffuso, di circolarità di occasioni, eventi e talenti in interscambio tra Comuni. Nel nostro caso - ha detto il presidente Andrea Guerra - una sinergia fra le strutture e gli spazi vocati ad eventi culturali dei tre siti interessati, Rimini, Santarcangelo di Romagna e Pennabilli. Un progetto da spingere e sviluppare per la prossima quinta edizione cui stiamo già lavorando".

La serata di premiazione a Santarcangelo si è conclusa con la partecipazione di Pupi Avati.

L'altro appuntamento (sostenuto da San Marino Outlet Experience e dedicata alla raccolta fondi per le popolazioni colpite dalle recenti alluvioni ) è stato il concerto live di Tosca con la sua band. Sul palcoscenico dell'Arena Sferisterio, location serale della manifestazione, si sono succeduti tra gli altri Ferzan Ozpetek, Noemi, Luigi Lo Cascio, Caterina Caselli. Gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Urbino insieme ai membri di La valigia dell'attore, guidati dal Presidente di giuria, il professor Raffaele Milani, hanno scelto invece il vincitore del Miglior Cortometraggio: Il mare che muove le cose di Lorenzo Marinelli.

I Premi Speciali per la Rassegna Emilia Romagna, composta da opere finanziate dall'Emilia Romagna Film Commission, sono andati a: Anna Di Francisca per il lungometraggio Evelyne tra le nuvole e a Giorgio Ditti per il corto In famiglia.

E Il Premio La Foglia contro i fulmini, creato da Tonino Guerra a Ferzan Ozpetek, Luigi Lo Cascio, Caterina Caselli, Ippolita Di Majo, Giorgio Diritti, Anna Di Francisca.

Nato da un'idea e con la Presidenza di Andrea Guerra, il Festival ispirato a Tonino Guerra, tra Santarcangelo di Romagna, Rimini e Pennabilli s'è avvalso della direzione artistica di Steve Della Casa e Paola Poli. (ANSA).