Ciclista tamponato da un'auto, muore a 76 anni a Imola

(ANSA) - BOLOGNA, 18 GIU - Un ciclista di 76 anni è morto tamponato da un'auto, intorno alle 9.15 a Imola (Bologna), su via Nuova bivio Selice, mentre procedeva in direzione di Mordano. Dagli accertamenti della polizia locale, che ha sentito due testimoni, è emerso che la vettura, una Mercedes guidata da un 21enne di Dozza, ha urtato il ciclista, residente a Lugo (Ravenna), sbalzandolo per diversi metri in avanti. All'arrivo del 118 l'anziano era già deceduto. Il conducente dell'auto risponderà di omicidio stradale. (ANSA).