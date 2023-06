Al via Al Mèni con Bottura, 'aiutateci, venite in Romagna'

Si è alzato con un messaggio di vicinanza a tutta la Romagna colpita dall'alluvione giusto un mese fa il tendone del circo dei sapori di 'Al Mèni', la grande festa del gusto aperta a Rimini dall'ambasciatore più celebre della cucina italiana nel mondo, lo chef pluristellato, Massimo Bottura tra i fondatori della kermesse giunta, grazie anche alla sua intuizione, alla decima edizione e in programma sino a domani. "In questi giorni - ha scandito al via della manifestazione culinaria - ho ripetuto più volte che in un momento come questo la cosa più importante è sentire la vicinanza e il calore delle persone. Se volete aiutarci venite e abbracciate tutti. Venite qua noi siamo pronti!".

Ad accendere i fornelli e la creatività di Al Mèni insieme a Bottura, l'assessore all'Agricoltura dell'Emilia-Romagna, Alessio Mammi e il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad. "Per questi dieci anni - ha osservato - abbiamo scelto il tema dell'abbraccio alla Romagna, una terra ferita ma che si è già messa in piedi. Sarà questa anche l'edizione con il più alto numero di donne protagoniste, saranno 13 le cheffe da tutto il mondo su 20 chef che prenderanno parte ai cooking show. Un numero probabilmente mai visto in una importante kermesse culinaria e bel messaggio che volgiamo dare a tutti. Quest'anno arriveremo a tagliare il traguardo dei 60mila piatti stellati serviti in dieci anni di Al Mèni".

Dopo l'apertura ufficiale, la parola è passata agli chef, con gli showcooking a rotazione nella grande cucina a vista nel grande tendone da circo, cuore di Al Mèni in cui Jessica Rosval, canadese, head cheffe di 'Casa Maria Luigia' ha presentato il suo piatto 'Emilia-Romagna my love' creato esclusivamente per Al Mèni e dedicato a questa regione: un pane soffice cotto a legna e farcito di ragù di mora romagnola con un pesto di cozze e vongole piccanti da intingere in una salsa di erbe aromatiche e acqua di mare. (ANSA).