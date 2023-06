A Rimini dal 13 al 16 luglio l'invasione dei 'Cosplayer'

Il popolo dei 'cosplayer', gli appassionati di anime, manga, cartoni animati, fumetti, film, videogiochi e serie tv che si vestono come i loro protagonisti, è pronto a 'invadere' Rimini. Dal 13 al 16 luglio, in piazzale Fellini, tornano la mostra-mercato di fumetti 'Riminicomix' e la 'Cosplay Convention', il raduno di giovani e adulti che impersonano i loro beniamini, all'interno di 'Cartoon Club', storica manifestazione dedicata ai fumetti, all'animazione e ai games, giunta alla 39/a edizione. 'Cartoon Club' è in programma dal 10 al 16 luglio prossimi e darà vita a una settimana di proiezioni, incontri con gli autori ed eventi, dislocati nella città romagnola dalla Piazza sull'Acqua al Ponte di Tiberio, a piazza Malatesta all'Arena Francesca da Rimini, passando per piazzale Fellini, la biblioteca 'Gambalunga', la Corte degli Agostiniani e i Musei della Città. (ANSA).