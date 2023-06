A Bologna voce ai caregiver, 'eroi della quotidianità'

Anziani, persone disabili, con disagio mentale o semplicemente malate, ogni giorno possono contare a più livelli sui propri cari: dai bisogni emotivi a quelli psicologici, dalle necessità fisiche a quelle assistenziali, i caregiver familiari si prendono cura dei bisogni del parente, spesso sacrificando tempo ed energie personali. Valorizzare il loro impegno quotidiano e offrire uno spazio di ascolto, riflessione e confronto sulle buone pratiche e sulle risorse presenti sul territorio per sostenerli è stato l'obiettivo dell'iniziativa 'Tante voci, una voce: i caregiver si raccontano', promossa dall'Azienda Usl di Bologna in collaborazione con il Comune, la Conferenza territoriale sociale e sanitaria e le Associazioni di volontariato, alla Casa della Comunità Porto Saragozza "I caregiver sono tantissimi perché noi possiamo censire quelle che sono le cosiddette badanti, persone esterne alle organizzazioni familiari, ma molto spesso i caregiver sono i familiari stessi, i genitori, i fratelli, sorelle che si prendono carico delle persone nei momenti di fragilità e quindi sono un esercito infinito", ha spiegato il direttore generale dell'Ausl Paolo Bordon. Si tratta di persone "un po' nascoste, che non emergono, che stanno nel silenzio, quindi l'idea è di dargli voce, non soltanto di renderli protagonisti per un giorno, loro sono gli eroi della quotidianità. L'Azienda sanitaria ha in ogni distretto un punto di informazioni e di accesso per i caregiver che è una cosa abbastanza rara nel panorama dell'offerta dei servizi nel servizio sanitario nazionale e quindi di questo noi ne siamo orgogliosi. Non è certo un punto di arrivo, è un punto di partenza dove mettiamo insieme i nostri servizi e un punto di ascolto", ha aggiunto.

(ANSA).