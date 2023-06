Saman: anche un altro cugino fu indagato, poi archiviato

C'era una sesta persona indagata per l'omicidio, il sequestro e la soppressione del cadavere di Saman Abbas: il cugino Irfan Amjad (detto Arfan), che era stato iscritto a settembre 2022, in seguito a dichiarazioni del fratello di Saman, in un fascicolo parallelo dalla procura di Reggio Emilia, poi archiviato il 30 marzo 2023.

È emerso all'apertura dell'odierna udienza del processo per la morte della 18enne di Novellara, davanti alla Corte d'Assise di Reggio Emilia.

L'uomo, che doveva essere ascoltato come primo testimone della giornata, è al centro della battaglia legale di oggi. Le difese infatti - che hanno sollevato il caso tramite l'avvocato Luigi Scarcella, difensore del cugino imputato Nomanulhaq Nomanulhaq - chiedono che gli interrogatori a Irfan, resi dopo la sua iscrizione nel registro degli indagati (inizialmente per minacce e intralcio alla giustizia, dopo una denuncia del fratello di Saman), non siano utilizzabili. Il giudice ha stabilito che non possono essere utilizzate.

Irfan era il parente che aveva confermato ai carabinieri di aver acquistato materialmente il biglietto aereo per la fuga della madre di Saman, Nazia Shaheen (quello di Shabbar era stato acquistato dallo zio Danish Hasnain, altro imputato); Irfan sarebbe stato anche l'autore del presunto schiaffo a Saman (la sua foto con il volto tumefatto era stata inviata al fidanzato), particolare però da lui sempre negato. (ANSA).