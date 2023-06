Riparte lo Stupido Hotel Show, il reality sarà per alluvionati

Un reality in albergo riservato a persone che risiedono nelle zone alluvionate delle province di Ravenna e Forlì-Cesena: è il nuovo 'Stupido Hotel Show', nello Stupido Hotel di Miramare di Rimini che lancia il format dal 4 al 10 settembre 2023.

Dopo le coppie in vacanza in diretta h 24 e la gara degli 'streamer', il gestore Fabio Siva trasformerà ancora una volta la struttura alberghiera in un set televisivo. Quest'anno le regole prevedono che i concorrenti non potranno uscire dall'albergo, dovranno cucinarsi da soli, però avranno un menu di degustazione da ogni regione italiana al giorno, che sceglieranno. Oltre a prove atletiche con sfide di resistenza e domande sull'attualità. "Chi perde - spiega Siva - non mangia, mentre chi vince va in discoteca nei top club della Riviera, in tavoli vip".

Riservare il gioco agli alluvionati, "non è un semplice gesto di solidarietà, ma un'opportunità per regalare un momento di relax e spensieratezza a coloro che hanno vissuto momenti difficili e stressanti: vogliamo offrire loro una pausa dalla sofferenza e dare loro l'opportunità di condividere le proprie esperienze in un contesto accogliente e solidale. Crediamo che le storie di resilienza e coraggio che emergeranno da questa edizione del 'Stupido Hotel Show' saranno non solo indimenticabili per i partecipanti, ma anche fonte di ispirazione per i telespettatori. Le candidature - continua Siva - sono aperte. Per candidarsi, è sufficiente inviare un video di massimo due minuti, registrato con il telefono in posizione orizzontale, in cui si indicano nome, età, professione e il motivo per cui dovrebbero essere scelti". (ANSA).