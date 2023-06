Oksana Lyniv dirige l'Orchestra del Conservatorio a Bologna

Un grande concerto per concludere un Festival, quello dedicato ai portici di Bologna patrimonio dell'Unesco, e allo stesso tempo per anticiparne un altro, quello che la Fondazione Musica Insieme dedica al compositore bolognese Ottorino Respighi che si terrà poi a settembre: domenica prossima, 18 giugno alle 21.30, il luogo bolognese per eccellenza, piazza Maggiore, ospiterà l'Orchestra del Conservatorio 'G.B. Martini' guidata da Oksana Lyniv, la direttrice musicale del Teatro Comunale di Bologna, artista da sempre attenta alla promozione dei giovani talenti tanto da aver fondato nella sua martoriata terra la Youth Symphony Orchestra Of Ukraine.

L'evento segna un doppio "debutto", perché per la prima volta nella sua storia la compagine dei giovani strumentisti del Conservatorio si esibirà nella piazza solitamente dedicata al grande cinema, e per la prima volta sul suo podio salirà il direttore stabile della massima istituzione musicale della città. "Penso che sia una bellissima iniziativa creare un ponte tra passato e futuro - ha detto Lyniv - I giovani sono il futuro e questa iniziativa piacerebbe di certo a Respighi, al quale i giovani e la loro formazione stavano tanto a cuore".

Il programma della serata comprenderà pagine rare di Respighi, come il terzo movimento, Canzone e Danza, dalle Impressioni Brasiliane composte al rientro da una trionfale tournée che toccò nel 1927 Rio de Janeiro e San Paolo, pervase dalla vitalità ritmica del Carnevale, che sfocia in una scatenata samba finale. All'insegna del ritmo anche il successivo brano di Myroslav Skoryk (compositore ucraino scomparso nel 2020), una trascinante Danza spagnola tratta dalla Suite Kaminenyi Gospodar (Il convitato di pietra), basata sull'omonimo dramma poetico di Lesya Ukrainka. A seguire, la III Suite delle celeberrime Antiche Arie e Danze per liuto, nelle quali Ottorino Respighi, il cui impegno per il recupero della musica antica risulta ancor oggi prezioso, raccoglie e orchestra con la consueta originalità brani del Seicento italiano e francese. Il programma si chiude con uno dei brani pià famosi della storia della musica come la Sinfonia N. 3, l'Eroica, di Ludwig van Beethoven. (ANSA).