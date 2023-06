La banda Rulli Frulli in concerto a Cotignola nel Ravennate

In occasione della Festa della musica che si celebra in 120 nazioni nel mondo il 21 giugno, l'associazione Cambio Binario, con il patrocinio del Comune di Cotignola, una delle città del Ravennate colpite dall'alluvione, e della Regione Emilia-Romagna, aderisce all'invito internazionale di rendere la musica protagonista come linguaggio universale, con un concerto della banda Rulli Frulli in programma nel giardino del teatro Binario alle 21.

Tutti e nessuno, questo il titolo del nuovo tour ma anche della storia di questa insolita formazione: "Ogni ragazzo e ragazza della banda conta, perché nessuno di noi agisce in solitudine - racconta il direttore e fondatore Federico Alberghini -. Tutti unici, eppure insieme siamo uno sciame, uno stormo, una squadra che da dodici anni calca i palchi d'Italia e del mondo con sgangherata euforia. Ci costruiamo gli strumenti con materiali di recupero, tutti insieme. Viaggiamo con bus e un po' di furgoni, montando e smontando, insieme. Per raccontare noi stessi, scriviamo canzoni. Siamo tutti speciali, ciascuno con i propri bisogni e le proprie qualità. Ciascuno di noi possiede una sua abilità e unendole siamo la banda Rulli Frulli".

Un progetto composto da forti principi come il volontariato, l'inclusività e la coesione: "In questi giorni difficili è fondamentale poter dedicare tempo a sé stessi - ha detto l'assessore alla cultura del Comune di Cotignola, Federico Settembrini - e di certo i Rulli Frulli ci faranno tirare un gran bel sospiro di sollievo".

Il progetto Rulli Frulli è nato a Finale Emilia (Modena) nel 2010 con l'intento di creare una banda d'integrazione composta da ragazzi e ragazze di età diverse, che prevedesse l'inserimento di allievi con disabilità, dove le percussioni sono un mezzo per rafforzare il senso di unione. Oggi il numero dei partecipanti è di oltre settanta membri tra adolescenti e giovani, ragazze e ragazzi dagli 11 ai 20 anni di età. Nel 2018 hanno aperto a Roma il concerto Vado al massimo davanti a 90 mila spettatori incontrando anche papa Francesco. L'ingresso alla serata è libero senza prenotazione. (ANSA).