In Emilia-Romagna sono in calo gli infortuni sul lavoro

A fronte di un aumento complessivo a livello nazionale del 13%, l'Emilia-Romagna registra un calo percentuale del 2% di infortuni sul lavoro tra 2019 e 2022. Una tendenza che trova conferma anche dall'analisi dei numeri dell'edilizia, che evidenziano una diminuzione in Emilia-Romagna del tasso di infortuni del 14%, contro il -6% della media nazionale. Nella logistica si segna un +7% nel 2022 rispetto al 2019, con la media nazionale che è +29%.

L'agricoltura fa registrare un -20% del tasso di infortuni su scala regionale, contro il -22% della media. In calo anche le denunce di malattie professionali: il numero più elevato di denunce nel 2022 in Emilia-Romagna ha riguardano l'apparato muscolo-scheletrico (4.000 casi, -17,71% sul 2019), seguite da quelle del sistema nervoso periferico (736, -11,3%) e dalle ipoacusie da rumore (311, -23,6%).

I numeri sono stati forniti in occasione della firma sul Protocollo d'intesa tra Regione e Inail Emilia-Romagna, per contrastare il fenomeno delle morti bianche e potenziare il sistema regionale di prevenzione, sicurezza e vigilanza A firmare il documento, valido per un triennio, sono stati il presidente Stefano Bonaccini e il direttore regionale Inail Emilia-Romagna, Fabiola Ficola, in occasione del 'Forum sulla prevenzione Made in Inail-Innovazione Salute Sicurezza', promosso dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e patrocinato da viale Aldo Moro. (ANSA).