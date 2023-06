Imprese: Unioncamere, clima di fiducia nonostante le criticità

In Emilia-Romagna il 2023 dell'industria inizia nel segno della crescita, nonostante criticità evidenti, quali le difficoltà nelle catene di fornitura internazionali, la forte inflazione - con l'elevato livello dei prezzi di materie prime ed energia - e l'aumento dei tassi di interesse, a cui si aggiunge il complesso scenario esterno della crisi geopolitica.

I segni positivi di produzione, fatturato e ordinativi compongono un quadro ancora dinamico, come emerge dall'indagine congiunturale sul primo trimestre 2023 sull'industria manifatturiera, realizzata in collaborazione tra Unioncamere Emilia-Romagna, Confindustria Emilia-Romagna e Intesa Sanpaolo.

Il volume della produzione delle piccole e medio-grandi imprese dell'industria in senso stretto dell'Emilia-Romagna ha messo a segno un ulteriore aumento (+1,1%) rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno. Sotto la pressione dell'aumento dei prezzi industriali derivante dalle quotazioni delle materie prime, di semilavorati e componenti, la crescita del fatturato sullo stesso periodo del 2022 (+4,0%) è risultata più elevata rispetto all'andamento della produzione.

Il fatturato estero ha avuto un andamento analogo rispetto a quello interno, ma leggermente più ampio (+4,8%). Un ulteriore dato positivo da considerare è costituito dall'andamento del processo di acquisizione degli ordini che ha rallentato, ma ha confermato la tendenza positiva, seppur molto lieve (+0,2%). Il grado di utilizzo degli impianti è sceso leggermente fino al 78,2%, poco meno rispetto al 79,7% dello stesso trimestre 2022.

Anche il periodo di produzione assicurato dal portafoglio ordini si è leggermente ridotto scendendo sotto le 13 settimane, un valore sempre superato dall'inizio del 2022. La crescita dell'attività è ancora diffusa, ma nei vari settori industriali variano l'intensità e l'andamento. (ANSA).