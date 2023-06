Energia: nasce un parco fotovoltaico sul tetto di Illumia

(ANSA) - BOLOGNA, 16 GIU - E-Wide, la società di servizi energetici (ESCo) del Gruppo Tremagi, holding di Illumia, ha completato l'installazione di un impianto fotovoltaico per l'autoproduzione di energia elettrica per la società Illumia, collocato sopra il tetto dell'headquarter della società energetica bolognese.

L'impianto copre una superficie di oltre 550 mq, ha una potenza pari a 100 kWp e una produzione annua di oltre 113 MWh.

Dell'energia prodotta, pari a 113.119 kWh, solo 74.624 kWh saranno destinati all'autoconsumo. La restante energia prodotta sarà destinata alla cessione in rete, una scelta che fa parte di una precisa strategia di Illumia. Il presidente Marco Bernardi ha annunciato l'ingresso di Illumia nel mondo della produzione e ha presentato il piano industriale a cinque anni, che prevede una pipeline di 100 mw progetti rinnovabili fra nuova generazione e progetti a sostegno delle comunità energetiche e autoconsumo che possa portare a una capacità produttiva in grado di arrivare a soddisfare la nuova domanda interna: "È una delle lezioni dello shock energetico del 2022: gli operatori come noi hanno iniziato a pensare ad alternative per approvvigionarsi sul mercato. Per noi è una svolta strategica: la crisi ha suggerito una maggiore autosufficienza in termini di produzione interna e una minore dipendenza dal mercato".

Matteo Carassiti, ceo di E-Wide, ha sottolineato che "l'integrazione fra efficienza energetica e fonti rinnovabili è la missione di E-Wide. Le sfide che vengono dal mondo dell'energia sono sempre più complesse e a tutti è chiesto di ripensare i comportamenti di consumo ed innovare le modalità di produzione dell'energia". (ANSA).