Scomparso nel Bolognese, il fratello 'aiutateci a ritrovarlo'

(ANSA) - BOLOGNA, 15 GIU - "Chiedo sinceramente e umilmente aiuto a chi possa aver visto mio fratello, sparito mercoledì scorso da via dell'Osservanza. Non sappiamo dove possa essere.

Se avete visto un signore di mezza età che si strascicava un po', con le ciabatte ai piedi, un po' smagrito perché pesa 60 chili, con una felpa grigia con i bordini del colletto e dei polsini con le righe bianche e la tuta, per favore contattateci". A diffondere il messaggio tramite un video è Adriano Farini, residente a Monghidoro, nel Bolognese, e fratello di Fabio, 52 anni, scomparso lo scorso mercoledì. Lo assiste l'avvocato Barbara Iannuccelli, dell'associazione Penelope. Fabio, che soffre di problemi psichiatrici da più di 30 anni era ricoverato da due mesi nella clinica privata accreditata Villa Baruzziana di Bologna, ma il 7 giugno, alle 13, se ne è andato e da quel momento non è stato più ritrovato e suo fratello non l'ha più visto. Così, il fratello ha sporto denuncia il giorno seguente. Ora lancia un appello ai cittadini per aiutarlo a trovare Fabio, che ha i capelli corti castani, gli occhi castani, la barba corta, una corporatura esile, è alto 1 metro e 75 centimetri e che, appunto, quando si è allontanato dalla struttura indossava una felpa di colore grigio con un un colletto a 'V' con delle righe bianche sui polsini e un pantalone della tuta di colore blu.

Anche la sindaca di Monghidoro, Barbara Panzacchi, ha diffuso un videomessaggio per aiutare Adriano a trovare suo fratello. "Fabio è purtroppo scomparso da mercoledì scorso e non si hanno più avute notizie. Noi siamo tutti molto preoccupati e l'intera comunità di Monghidoro è in estrema apprensione per le sorti di Fabio - ha detto Panzacchi - e rinnovo un appello accorato a chi dovesse riconoscerlo di rivolgersi alle forze dell'ordine e affinché le ricerche si possano intensificare in tutti i modi possibili". (ANSA).