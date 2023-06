Presentata la guida delle sagre della Romagna

Rappresentano il volto più genuino della Romagna. Sono le sagre e le feste paesane. Eventi che affondano le radici in tradizioni a volte secolari, nel passato contadino e marinaresco di questa terra. Sono 170 gli appuntamenti, in programma fino al gennaio 2024, racchiusi e sintetizzati nella 'Guida a Sagre e Feste - Destinazione Romagna 2023'.

Una narrazione accompagnata da descrizioni e immagini portano il lettore lungo le strade della Romagna, alla scoperta dei tanti campanili, ognuno con il calendario di eventi tra arte, cultura, enogastronomia e divertimento.

Il volume, curato da Mediatip, fa parte del progetto Romagna Autentica che promuove il turismo locale grazie alla collaborazione di Visit Romagna, Unpli Emilia Romagna, Gal delta 2000, Gal L'Altra Romagna e Gal Valli Marecchia e Conca. Stampato in 4.000 copie, il libretto sarà venduto in tutte le edicole della Romagna e distribuito direttamente nelle sagre e nelle proloco Unpli. Gli eventi sono stati raccolti anche in un database dedicato, sagreinromagna.it. "Per Visit Romagna - spiega l'ente - la promozione attraverso la Guida, si inserisce in una strategia più ampia di promozione turistica delle colline e dell'appennino romagnolo che si compone di azioni di comunicazione tese ad intercettare il pubblico estivo alla ricerca di un'esperienza unica tra escursioni, eventi e scoperte enogastronomiche".

(ANSA).