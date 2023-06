Pietro D'Angeli presidente degli Industriali di Carni e Salumi

L'Assemblea di Assica, Associazione industriali delle carni e dei salumi ha eletto all'unanimità Pietro D'Angeli, direttore generale della Clai, come nuovo presidente. D'Angeli, già vicepresidente nell'ultimo biennio, raccoglie il testimone di Ruggero Lenti, che aveva ricoperto l'incarico dal 2021 ad oggi.

"Voglio ringraziare tutti gli associati per la fiducia riposta in me e desidero sottolineare che il mio mandato sarà in continuità con le presidenze precedenti di Ruggero Lenti e di Nicola Levoni, cui vanno la mia gratitudine e stima per il prezioso lavoro svolto. In particolare, vorrei che rimanesse intatto il clima di grande collaborazione, convinto che solo uno spirito e una visione comune da parte delle imprese, derivanti da un continuo e aperto confronto, possano essere il motore giusto affinché l'Associazione svolga al meglio la propria funzione, in rappresentanza di tutti gli associati, indipendentemente dalle dimensioni delle aziende", ha detto D'Angeli.

Le priorità annunciate sono in risposta alle altrettante sfide che il settore sta affrontando, dal forte incremento dei costi industriali e della materia prima (nazionale ed estera) alla Peste Suina Africana (Psa) con le già gravi ripercussioni sull'export. "Come reazione al deciso e incessante incremento dei costi di materia prima, energia, packaging e di molti altri correlati e la difficoltà di trasferire tali maggiori oneri sui prezzi finali di vendita, anche alla luce della perdita di potere d'acquisto delle famiglie italiane, ridurre l'Iva al 4%, equiparando quindi carni e salumi a formaggi e prodotti ortofrutticoli, contribuirebbe a rasserenare il mercato", ha annunciato D'Angeli. (ANSA).