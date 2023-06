Paziente morì, assolti anche in appello tre ematologi

(ANSA) - BOLOGNA, 15 GIU - È stata confermata in appello l'assoluzione per tre medici dell'Ematologia dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna,imputati per l'omicidio colposo di Alessandra Zambonelli, avvocatessa morta ad aprile 2016 a 61 anni.

La donna era in cura al policlinico dopo una diagnosi di linfoma, ma con una buona aspettativa di vita. Durante la terapia, a un certo punto iniziò a manifestarsi una febbre molto alta, poi le condizioni peggiorarono fino al decesso. La famiglia, assistita come parte civile dall'avvocato Gabriele Bordoni, fece un esposto chiedendo di accertare se non era stato adeguatamente valutata l'ipotesi di un'infezione batterica, con accertamenti specifici. In primo grado gli imputati erano cinque, tutti assolti il 20 gennaio 2022 e la Procura aveva fatto appello per tre, difesi dagli avvocati Ciriaco Rossi, Davide Tassinari, Luigi Stortoni, Manuela Amore, Massimo Leone e Guido Clausi Schettini. I periti nominati dalla Corte hanno escluso che la morte della paziente sia dipesa da condotte colpose degli ematologi. (ANSA).