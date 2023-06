Un uomo è morto dopo essere caduto dalla moto a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 14 GIU - Si chiamava Andrea Landuzzi, 51 anni, l'uomo morto ieri sera nel quartiere Navile, a Bologna, in un incidente stradale. Alla guida di uno scooter, Landuzzi percorreva via Marco Polo, proveniente dalla periferia, ed era diretto verso la rotonda Pietro Bubani quando ha perso il controllo del mezzo cadendo al suolo. Non sono coinvolte altre persone e l'uomo si trovava da solo a bordo dello scooter.

Tuttavia, la moglie, che lo seguiva a bordo di un altro motorino, non appena l'ha visto in terra si è precipitata per soccorrerlo. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 e la polizia locale per i rilievi. Le cause restano ancora da chiarire. (ANSA).