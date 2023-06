Tar E-R accoglie ricorso Lega su irregolarità voto a Riccione

(ANSA) - BOLOGNA, 14 GIU - Il Tar dell'Emilia-Romagna ha accolto il ricorso presentato dall'opposizione di centrodestra, segnatamente dalla Lega, con cui veniva chiesto l'annullamento, per presunte irregolarità nel conteggio dei voti, delle ultime consultazioni amministrative a Riccione che, nel giugno dello scorso anno, hanno portato alla elezione della candidata di centrosinistra, Daniela Angelini.

La sindaca della città romagnola ha annunciato, in una nota, che verrà presentata, verso la pronuncia del Tar, richiesta di appello presso il Consiglio di Stato. "Si tratta certamente di una sentenza a noi sfavorevole - osserva Angelini - ma preciso che si tratta soltanto del primo grado di giudizio.

Siamo convinti che il Consiglio di Stato possa esprimersi in maniera diametralmente opposta, ovvero riconoscendo la piena regolarità del voto. Ad ogni modo, prosegue "la Giunta continuerà a lavorare come e più di prima nel pieno e unico interesse di Riccione e dei riccionesi" che alle elezioni avevano espresso "una volontà popolare estremamente chiara, assegnando alla nostra coalizione oltre duemila voti in più".

"Da oggi Daniela Angelini non è più sindaco di Riccione - scandiscono in una nota Jacopo Morrone, deputato e segretario della Lega Romagna e Elena Raffaelli, segretario provinciale della Lega Rimini - il Tar di Bologna, in seguito al ricorso che abbiamo presentato, ha annullato le elezioni amministrative del 12 giugno 2022 per aver riscontrato rilevanti irregolarità nelle operazioni elettorali". Nella sentenza argomentano i due esponenti del Carroccio si legge che 'il Collegio non può che pervenire alla conclusione dell'annullamento complessivo delle elezioni, non potendosi condividere il tentativo del Comune di sminuire la rilevanza delle irregolarità commesse'. Quelle pronunciate dal Tar, sottolineano ancora Morrone e Raffaelli sono "parole dal significato inequivocabile che legittimano le ragioni obiettive che hanno motivato la presentazione del ricorso e che, contestualmente, offuscano la credibilità dei nostri avversari politici. Ora - concludono - ci sarà la nomina di un commissario prefettizio che dovrà insediarsi in Comune a Riccione fino all'indizione delle prossime elezioni". (ANSA).