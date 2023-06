Incidente tra due auto nel Bolognese, morto un 30enne

(ANSA) - BOLOGNA, 14 GIU - Incidente mortale, nel tardo pomeriggio, lungo la Via Porrettana all'altezza del chilometro 61,300 nel Bolognese. Intorno alle 18.30 i Vigili del Fuoco sono intervenuti per liberare un uomo di 30 anni rimasto incastrato tra le lamiere a seguito dello scontro tra due automobili. Sul posto, oltre ai pompieri e ai Carbinieri, per i rilievi del caso, sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto che constatare la morte del 30enne. (ANSA).