Incidente in tangenziale a Bologna, bimba in pericolo di vita

(ANSA) - BOLOGNA, 14 GIU - Una bambina di 6 anni è in pericolo di vita a causa di un incidente avvenuto oggi pomeriggio in tangenziale a Bologna. Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto. Sul posto sono intervenute subito delle squadre dei vigili del fuoco che hanno soccorso le persone coinvolto e hanno estratto dalle lamiere tre passeggeri, tra cui la bambina di 6 anni in pericolo di vita, un minore di 4 anni e un adulto. Tutti si trovano in prognosi riservata all'ospedale Maggiore di Bologna. Il tratto stradale è rimasto chiuso al traffico. Le cause dell'incidente restano ancora da chiarire.

