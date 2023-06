Incidente in E45 nel Forlivese, ferita una poliziotta

(ANSA) - BOLOGNA, 14 GIU - Una poliziotta è rimasta ferita, a quanto si apprende in modo non grave, in un incidente nel pomeriggio sulla E45, nel territorio del Comune di Bagno di Romagna. L'agente è stata trasportata all'ospedale Bufalini di Cesena, cosciente. L'Anas ha disposto la chiusura temporanea della strada, in direzione Sud. Il traffico è poi tornato regolare.

Secondo una prima ricostruzione di quanto avvenuto la poliziotta era scesa dall'auto di servizio per gestire una situazione di viabilità quando un mezzo pesante ha colpito la vettura che ha urtato lei, ferendola. Sul posto, i colleghi della polizia stradale e il 118. (ANSA).