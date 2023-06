Centro sociale fa 'funeral party' del Cav, FdI e Fi attaccano

"Il Centro sociale Làbas, ospitato in una sede del Comune in vicolo Bolognetti, ha promosso un 'B.

State Funeral Party' per festeggiare 'senza nessun rispetto' la scomparsa del presidente Berlusconi". Lo segnala il coordinatore di Forza Italia a Bologna, Angelo Scavone, che ha poi chiesto "convincenti prese di posizione da parte del sindaco e dei partiti di sinistra". Il riferimento è all'evento di questa sera, organizzato dal collettivo 'Internazionale trash ribelle' (Itr), che si svolgerà nel centro sociale Làbas: "Si ok era meglio fosse successo 30 anni fa, ma così non fu - si legge sulla locandina dell'evento diffuso da Itr - e ora si festeggia comunque senza nessun rispetto".

Anche il gruppo bolognese di Fratelli d'Italia si scaglia contro la festa: "Non solo questo è estremamente irrispettoso per una persona venuta a mancare che ha fatto la storia d'Italia, ma è assolutamente oltraggioso che accada nel giorno di lutto nazionale - si legge nel comunicato diffuso da Fdi - Un atto gravissimo, oltretutto, nei confronti delle istituzioni nazionali che dà la misura della vera natura di questi soggetti". (ANSA).