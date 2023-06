A Modena un 18enne cade nel fiume Secchia, ricerche in corso

A Modena sono in corso ricerche da parte dei vigili del fuoco di un 18enne che per cause accidentali sarebbe caduto nel fiume Secchia. A dare l'allarme sarebbe stato un amico del giovane presente. Vigili del fuoco, con i sommozzatori, e polizia si trovano in questo momento in Stradella Cave Cimitero, a Marzaglia, alle porte della città emiliana, dove, all'altezza di un ponte ferroviario, il giovane sarebbe finito in acqua. In azione anche l'elicottero dei vigili del fuoco. Sono escluse al momento altre ipotesi alla base dell'accaduto, se non, appunto, la caduta accidentale. (ANSA).