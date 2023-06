Troppi concerti per gli alluvionati, rinviato quello di Imola

Il concerto di beneficenza per la Romagna alluvionata in programma il 5 agosto all'Autodromo di Imola è rinviato a data da destinarsi. Ad annunciarlo è il sindaco della città del Santerno, Marco Panieri, che lega la decisione al fatto che già un altro evento simile sia stato organizzato per il 24 giugno al Campovolo di Reggio Emilia: il concerto Italia Loves Romagna che vedrà salire sul palco tra gli altri Laura Pausini, Zucchero, Luciano Ligabue, Elisa, Giorgia, Morandi, Blanco, Tananai.

"La moltiplicazione di eventi analoghi rischierebbe di aumentare i costi organizzativi a danno delle donazioni e di distogliere tempo e risorse da obiettivi più importanti e pertinenti al nostro ruolo", sottolinea il primo cittadino.

L'idea del concerto di Imola, dal titolo Music Valley-Romagna Mia, Live Charity Concert, era nata il 22 maggio dai sindaci romagnoli e della città metropolitana di Bologna, che avevano avanzato pubblicamente la proposta, raccogliendo da subito l'adesione di tantissimi artisti fra cui Laura Pausini, Irene Grandi, Samuele Bersani, Piero Pelù, Malika Ayane, Mirko Casadei e molti altri.

"Dopo qualche giorno - spiega Panieri - in modo del tutto legittimo, un'altra importante agenzia di organizzazione concerti ha annunciato alla stampa un evento analogo, a Reggio Emilia. Noi facciamo i sindaci, non gli organizzatori di eventi e mai abbiamo voluto in alcun modo creare concorrenza fra eventi - prosegue - Il focus del nostro impegno è sempre stato e rimane, a tempo pieno, da oltre un mese, l'assistenza e il soccorso ai nostri concittadini colpiti dall'alluvione. Non abbiamo intenzione di distogliere tempo, energia e attenzioni alla ricostruzione e alla ripartenza dei nostri territori". Al momento, quindi, l'evento imolese è rinviato. Ma con la prospettiva di un'edizione speciale nel 2024 "dedicata sempre ai territori colpiti dall'alluvione, per evitare che i riflettori si spengano e per mantenere alta l'attenzione - conclude - L'invito più importante, che rivolgiamo ancora una volta a tutti, è di stare vicini alla Romagna, in questi mesi difficili, sia tramite donazioni sia trascorrendo nella nostra regione serene giornate di vacanza". (ANSA).