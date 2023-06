Polizia sequestra 93 piantine di marijuana a Reggio Emilia

Si sarebbero impossessati di un terreno di proprietà di un anziano per coltivare marijuana. È avvenuto a Reggio Emilia, nella zona di Canali, dove la polizia, allertata dallo stesso 88enne, ha sequestrato 93 piantine presumibilmente di marijuana trovate all'interno di una baracca di legno.

Il pensionato ha riferito agli agenti che da tempo non andasse sul posto, ma quel giorno era andato a recuperare alcuni attrezzi. Si è accorto però che la finestra era stata danneggiata e all'interno ha notato le piantine con le caratteristiche della cannabis all'interno di bicchierini di plastica suddivisi in due cassette, una di colore nero e una di colore azzurro. Infine ha chiamato la questura che ha portato le piantine in laboratorio per analizzarle. Ora si indaga per risalire ai coltivatori. (ANSA).