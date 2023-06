Maltempo: voragine in strada sull'Appennino Reggiano

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 13 GIU - L'ondata di maltempo di oggi pomeriggio ha colpito anche l'Appennino Reggiano dove al momento non risultano però feriti e sfollati. A Ligonchio, nel Comune di Ventasso, l'acqua ha eroso il terreno sottostante la carreggiata di via La Loggia che è stata chiusa al traffico a causa di una voragine che si è formata in strada. Nessuna abitazione è rimasta isolata fortunatamente, poiché la località dispone di una viabilità alternativa.

A Ramiseto, sempre nel Comune di Ventasso, è esondato il Rio Carpineti in località Gazzolo dove ha invaso gli scantinati di due case al momento disabitate. A Gazzano di Villa Minozzo un tratto della Sp61 è rimasto chiuso per un'ora dopo che l'acqua in deflusso aveva trasportato un accumulo di detriti. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco di Castelnovo Monti, la polizia locale e i carabinieri delle stazioni di Collagna, Ramiseto, Castellarano e Villa Minozzo nonché personale tecnico della Provincia di Reggio Emilia e dei Comuni interessati.

Il violento nubifragio si è spostato in montagna nel tardo pomeriggio dopo essersi abbattuto nel comprensorio ceramico dove ci sono stati numerosi allagamenti e quattro persone sfollate.

Nel Comune di Castellarano, in località Tressano, si è allagata una pizzeria con l'acqua che ha raggiunto i 20 centimetri.

