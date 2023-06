Maltempo: esonda un canale del Secchia nel Reggiano

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 13 GIU - Un violento nubifragio si è abbattuto nel tardo pomeriggio di oggi nel comprensorio ceramico in provincia di Reggio Emilia. È esondato un canale del fiume Secchia a Villalunga di Casalgrande con l'acqua che ha invaso le strade causando disagi e problemi alla circolazione, allagando alcuni edifici e scantinati.

A Sant'Antonino di Casalgrande un furgone con a bordo una persona è rimasto quasi completamente sommerso dall'acqua, ma il conducente è riuscito ad uscire autonomamente grazie all'aiuto di alcune persone. Criticità anche in via Canaletto a Scandiano e a Cadiroggio di Castellarano dove un altro furgone è finito in un canale. Sul posto è arrivata anche l'ambulanza. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco del comando di Reggio Emilia e del distaccamento di Casalgrande con l'ausilio anche dei colleghi di Sassuolo e Modena.

Sul posto anche carabinieri delle stazioni locali e la polizia municipale. Alcuni tratti di strada sono stati temporaneamente chiusi al traffico per consentire la messa in sicurezza. (ANSA).