L'ensemble Four For Tango al Festival Pianofortissimo

Ill tango, bandiera di una intera nazione, pensiero triste che si balla, come lo definì Jorge Luis Borges, sarà protagonista del concerto in programma al Festival Pianofortissimo il 15 giugno alle 21 nel Cortile dell'Archiginnasio di Bologna. A dare vita alle celeberrime arie del più grande compositore di questo genere musicale, Astor Piazzolla, nel trentennale della sua scomparsa, sarà l'ensemble Four For Tango.

Un concerto-omaggio affidato da Inedita alla "creatura" fondata da Massimiliano Pitocco nel 1995, oggi tra le migliori formazioni a livello internazionale, interpreti della musica del maestro argentino, che volle rivoluzionare il paradigma intoccabile del tango, per farlo rinascere. Una trasgressione che diede vita al Tango Nuevo, incorporando elementi presi dal jazz e aprendo all'uso di altri strumenti, non tradizionali, come il flauto, la marimba, la chitarra elettrica e le percussioni.

Il Tango Nuevo da quasi trent'anni è oggetto di continui approfondimenti da parte dell'ensemble Four For Tango con uno studio filologico che rappresenta un prezioso contributo all'opera omnia di Piazzolla, un impegno che sa far emergere in ogni esecuzione del gruppo lo spirito viscerale del tango, della "malinconia" che ne permea i temi, tradotti con una brillantezza strumentale impeccabile, che vede Alessandro Valvassori al violino, Rosario Mastroserio al pianoforte e Giovanni Rinaldi al contrabbasso.

Demiurgo del gruppo, Massimiliano Pitocco, fisarmonicista e bandoneonista, è tra gli interpreti più stimanti del momento a livello europeo. Nel 2002 in Svizzera, ha suonato e diretto l'opera Maria de Buenos Aires di Piazzolla e Ferrer, raccogliendo il più ampio consenso della critica e del pubblico.

Ma i Four For Tango hanno tenuto concerti nei più importanti teatri italiani e del mondo conseguendo sempre unanimi consensi.

Il programma che verrà eseguito a Pianofortissimo, al repertorio classico di Piazzolla, affianca un excursus tra le colonne sonore dei più importanti film musicati da Piazzolla durante la sua lunga carriera nel cinema e tra le composizioni originali per il suo storico "Quintetto Tango Nuevo". (ANSA).