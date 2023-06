Esperti a confronto sull'alimentazione corretta e necessaria

Si parlerà di alimentazione - corretta, scorretta, possibile, necessaria - in un convegno aperto al pubblico ideato e promosso dalla rivista 'In Puglia tutto l'anno', in programma sabato 17 giugno, dalle 9, al castello di Acaya in Salento, a pochi chilometri da Lecce. A tenere le fila dell'incontro sarà l'ortopedico Lucio Catamo, coordinatore editoriale del periodico e direttore sanitario di Medinforma, provider con sedi a Bologna e Lecce. Sul tema si confronteranno rappresentanti delle istituzioni, dirigenti scolastici, esperti di agrotecnica e industria alimentare, medici specialisti, psicoterapeuti, rappresentanti del mondo dell'informazione. Tra i relatori anche Paolo De Castro, componente della Commissione agricoltura del Parlamento europeo.

L'evento ha il patrocinio della Provincia di Lecce, Comune di Vernole, Fimp (federazione italiana medici pediatri), Confindustria Lecce, Istituto di Culture Mediterranee, Isbem (Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo), Sima (Società Italiana di Medicina Ambientale).

La crisi attuale - spiegano i promotori dell'iniziativa - è dovuta al fatto che alle cause strutturali già note si è aggiunta negli ultimi anni una serie di fattori come la crisi climatica, la pandemia, i conflitti in corso, l'aumento vertiginoso dei prezzi di alimenti essenziali. Anche il protrarsi del conflitto in Ucraina, che ha coinvolto due dei maggiori produttori di cereali a livello globale, e gli altri conflitti già attivi in molti Paesi con una crisi alimentare in atto, hanno peggiorato i livelli di insicurezza alimentare e di fame. I prezzi dei prodotti alimentari hanno raggiunto i livelli più alti degli ultimi trent'anni e si mantengono ancora oggi più alti della precedente media quinquennale: ciò limiterà ulteriormente la disponibilità di cibo nei prossimi mesi, il che rischia solo di spingere ancora più in alto o livelli di fame nel mondo. (ANSA).