A Bologna dal 16 giugno i film all'Arena Puccini

(ANSA) - BOLOGNA, 13 GIU - La proiezione di 'Il sol dell'avvenire' di Nanni Moretti, il 16 giugno, aprirà la stagione del cinema all'aperto dell'Arena Puccini, a Bologna nel parco del Dopolavoro ferroviario, articolata in 86 serate (fino al 9 settembre) con il meglio dei film della passata stagione, oltre ad anteprime e incontri con registi e attori. Tra le novità, oltre ad un impianto audio rinnovato, il biglietto di ingresso a 3,50 euro per i film italiani, europei e inglesi, grazie a 'Cinema revolution-Che spettacolo l'estate', iniziativa del ministero della Cultura. Il biglietto per gli altri film sarà di 5,50 euro.

Sono sette fino a luglio gli appuntamenti con gli autori italiani della rassegna "Accadde domani", promossa dalla Fice Emilia-Romagna con il sostegno della Regione. Si inizia domenica 18 giugno con Roberto Andò, regista del film vincitore dei David di Donatello 2023 come migliore sceneggiatura originale, miglior produttore, miglior scenografia e migliori costumi per 'La stranezza' con Toni Servillo. Il 20 ci saranno i fratelli Pupi e Antonio Avati per la proiezione di 'La quattordicesima domenica del tempo ordinario'; il 27 in collegamento video ci sarà Riccardo Milani, regista di 'Grazie ragazzi' con Antonio Albanese; il 29 giugno, incontro con Andrea Di Stefano e Guido Michelotti, rispettivamente regista e direttore della fotografia di 'L'ultima notte di Amore', thriller con Pierfrancesco Favino.

Il 3 luglio prevista la scrittrice Anna Pavignano, sceneggiatrice del docufilm di Mario Martone 'Laggiù qualcuno mi ama' che, a 70 anni dalla nascita, racconta Massimo Troisi; l'8 luglio arriverà Giuseppe Fiorello, all'esordio alla regia con il film 'Stranizza d'amuri'; l'11 luglio Marco Bellocchio presenterà 'Rapito', la sua ultima opera in concorso al Festival di Cannes; infine il 12 luglio l'attrice Barbora Bobulova sarà all'Arena Puccini in occasione della proiezione di 'Il sol dell'avvenire. (ANSA).