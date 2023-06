Ramazzotti, Morandi e gli Europe al Ferrara Summer Festival

Europe, Black Eyed Peas, Steve Hackett, Kalkbrenner, Eros Ramazzotti, Lazza, Guè, Modà, Salmo, Gianni Morandi, Biagio Antonacci, Giorgia, Madame: parte sabato 17 giugno, con la disc jockey-influencer Peggy Gou, la quarta edizione del Ferrara Summer Festival, "uno dei principali eventi estivi italiani - commenta il sindaco Alan Fabbri - che in pochi anni si è imposto all'attenzione nazionale per ricchezza di appuntamenti, varietà, qualità organizzativa e unicità dello scenario". Dopo Bruce Springsteen il mese scorso, arrivano 26 concerti, spettacoli ed eventi con la firma dell'associazione Butterfly e il patrocinio di Comune e Regione.

Tanti i nomi noti che calcheranno il palco di piazza Trento Trieste, alto 18 metri per 22 di larghezza, realizzato da un'ottantina di lavoratori: Modà il 23 giugno, The Lumineers il 24, Salmo il 28, Biagio Antonacci il 30, Eros Ramazzotti il 5 luglio, gli Europe il 6, Giorgia l'11, Steve Hackett ex Genesis il 12, Gianni Morandi il 20, Madame il 21 luglio. E poi altri appuntamenti, come il Summer Vibez, festival nel festival con una quattro giorni (l'8 e il 9 luglio, poi il 14 e il 15) ricca di artisti come Lazza, Paul Kalkbrenner, i Black Eyed Peas, Paola e Chiara, Gué (già Gué Pequeno), e la corsa Fluo Run, un'esplosione di colori (7 luglio). Completano il calendario nomi come Fiorella Mannoia, attesa il 16 luglio per un ritorno a Ferrara insieme a Danilo Rea, e Umberto Tozzi il 20 giugno per una tappa del nuovo tour 'Gloria forever'. Diversi anche gli spettacoli non musicali in agenda: Drusilla Foer il 22 giugno, I soliti idioti il 13 luglio, Giuseppe Giacobazzi il 18 luglio.

